Украина

Поединок между Колосом и Мариуполем рассудит Евгений Арановский.

Киевский судья Евгений Арановский будет главным арбитром финала плей-офф за Лигу Европы между Колосом и Мариуполем, сообщил официальный сайт УАФ.

Помогать Арановскому будут Войтюк и Запороженко (оба из Запорожья), четвертый арбитр – Абдула (Харьков).

Главным судьей VAR в этом поединке будет Виталий Романов из Днепра. Помогать ему будет Шлончак (Черкассы), а наблюдателем VAR станет Петров (Харьков).

Матч между Колосом и Мариуполем состоится 29 июля на НСК Олимпийский, начало – в 19:30. Победитель получит право сыграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы, где будет сеяным.