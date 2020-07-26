Победитель плей-офф начнет выступления в ЛЕ в статусе сеяной команды.
МАРИУПОЛЬ - КОЛОС, ФОТО: ФК КОЛОС
26 июля 2020, 01:35
В субботу, 25 июля, Колос обыграл Днепр-1 (4:1), а Мариуполь – Александрию (2:1).
Это означает, что в финале плей-офф, который состоится 29 июля, станет известна команда, которая начнет представлять Украину во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
Во втором раунде (не чемпионский путь) примут участие 74 команды, а 37 – будут сеяными.
При этом, даже если предположить самый худший расклад, Колос или Мариуполь будут в числе топ-37 лучших по рейтингу, а значит – будут сеяными.
Напомним, что в прошлом сезоне Заря начинала свой путь со второго раунда квалификации к Лиге Европы.