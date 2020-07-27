Украина

White Boys Club не намерен мириться с румынским специалистом в качестве тренера команды.

Ультрас Динамо White Boys Club разочарованы, что информация об уходе Мирчи Луческу из клуба оказалась неправдой. Они уверяют, что никогда не смирятся с румыном, даже если он будет успешен.

"Сегодняшний день подарил нам луч надежды на здравый смысл касательно возможного сотрудничества Динамо и Мирчи Луческу", — начинается заявление на странице WBC в Фейсбуке.

"Мирча, вы все правильно поняли: нормально работать здесь вы не сможете. Ваше появление в Киеве во вторник 28 июля может означать только одно: вы выбрали деньги и вбили клин между командой и болельщиками. Обещаем вам не только "теплый" прием, но и самые сложные условия для работы. Это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере".

"Киев никогда не будет для вас таким же приветливым, как Донецк. И мы точно не забудем ваши слова о том, что Украина и россия – одна страна. Для нас честь, гордость и история важнее, чем деньги, кубки и медали. Мы никогда не отступимся от своих принципов и убеждений".

"До выхода команды из отпуска у вас есть еще один шанс сделать правильный выбор и спокойно себе отдыхать. Точно так же такой выбор есть и у руководства Динамо", — заканчивается сообщени WBC, сопровожденное картинкой с изображением трамвая.

Президент Динамо Игорь Суркис отметил, что если люди искренне болеют за клуб, то они должны радоваться успехам команды при Луческу.