Украина

Президент Динамо подчеркнул, что румынский специалист остается главным тренером команды.

Вопреки опубликованной румынскими СМИ информации, Мирча Луческу продолжит работу с киевским Динамо, подтвердил президент "бело-синих" Игорь Суркис.

"Луческу — главный тренер киевского Динамо. Я больше не хочу ничего обсуждать. Завтра он прилетает к нам. Что я еще могу добавить?", — заявил Суркис Спорт-Экспрессу.

"Его заявление прессе? Ну я же не знаю… Заявление, не заявление. Луческу — главный тренер киевского Динамо. Точка. Он еще никуда не пришел, а вы уже говорите про уход".

Ультрас Динамо враждебно восприняли назначение Луческу, пообещав устраивать акции протесты. Именно это указывалось одной из причин якобы ухода Мирчи из клуба. Игорь Суркис уверен, что они должны поддерживать команду в любом случае.

"Думаю, у нас умные фанаты. Они поймут, что когда команда начнет прогрессировать и показывать качественный футбол, то такова профессиональная тренерская работа. И потом я не забирал Луческу из Шахтера. Он был свободен. Я имею право пригласить того специалиста, кого посчитаю нужным", — добавил Суркис.

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"На мой взгляд, Мирча огромный профессионал и большой мотиватор. Уверен, он принесет пользу Динамо. А если люди искренне болеют за нашу команду, то они должны будут радоваться успехам при этом тренере".

Завтра, 28 июля, Мирча Луческу должен прилететь в Киев, чтобы приступить к своим обязанностям главного тренера команды.