Украина

Генеральный директор Шахтера опроверг информацию о разговоре с бывшим работником клуба.

Уже скоро Мирче Луческу предстоит провести первую тренировку с Динамо, но штаб румына по-прежнему не укомплектован.

Карло Николини и Александр Спиридон, которые работали с 74-летним специалистом в Шахтере, отказались от работы в стане киевлян. Сообщалось, что молдаванин принял такое решение после разговора с Сергеем Палкиным, однако генеральный директор "горняков" опроверг данную информацию.

"Нет, это не правда. Я никогда не говорил по этой теме со Спиридоном. Куда и с кем идти — это его личное дело. Меня волнуют дела сугубо нашего клуба", — приводит слова Сергея Палкина сайт телеканалов Футбол.

Напомним, что в тренерский штаб Мирчи Луческу в Динамо могут войти Диего Лонго и Эмил Карас.