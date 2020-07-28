Украина

Предлагаем вашему вниманию показатели футболистов чемпионата Украины.

Официальный сайт украинской Премьер-лиги представил статистические показатели игроков по итогам сезона-2019/20 на основе системы Wyscout.

Так, наивысший средний показатель xG имеет нападающий Шахтера Мораес, а следом идут Цыганков, Вербич и Супряга.

Игрок Средний xG Мораес 13,94 Цыганков 13,29 Вербич 12,3 Супряга 9,53



По количеству ударов по воротам лидирует Богдан Леднев. На втором месте расположился Кочергин, а третьим стал Цыганков.

Игрок Количество ударов Леднев 97 Кочергин 82 Цыганко в 80 Вербич 73 Шахаб 69 Филиппо в 64 Булеца 62

Лучшим по количеству отборов и подборов оказался Вернидуб из Зари. Следом идут Яворский и Дава.

Игрок Количество подборов и отборов в среднем Вернидуб 14,58 Я ворский 13,0 Да ва 12,96 Кадар 12,95 Чеберко 12,82 Гуйе 12,3



Чаще всех в УПЛ за матч правил нарушал Альваро из Львова. Его одноклубник, Рафаэль, занял второе место в этом списке, а замкнул тройку Банада.

Игрок Фолов в среднем за матч Аль варо 3,24 Рафаэль 3,02 Банада 3,01 Костышин 2,84 Задерака 2,82 До вгий 2,82



По обводкам три первых места достались игрокам Шахтера — Коноплянке, Соломону и Тете.

Игрок Обводок в среднем за матч Коноплянка 9,32 Соломон 8,69 Тете 8 Кузик 7,73 Вакула 7,42



Что касается касаний в чужой штрафной площади, тот тут первое место досталось Артему Беседину. Следом идут Тете и Вербич.

Игрок Касания в чужой штрафной Беседин 6,16 Тете 5,88 Вербич 5,44 Мораес 5,34 Исмаили 5,07 Русин 5,05

Football.ua запустил приложение на Android. Скачать его можно по следующей ссылке.