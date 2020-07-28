Предлагаем вашему вниманию показатели футболистов чемпионата Украины.
Официальный сайт украинской Премьер-лиги представил статистические показатели игроков по итогам сезона-2019/20 на основе системы Wyscout.
Так, наивысший средний показатель xG имеет нападающий Шахтера Мораес, а следом идут Цыганков, Вербич и Супряга.
|Игрок
|Средний xG
|Мораес
|13,94
|Цыганков
|13,29
|Вербич
|12,3
|Супряга
|9,53
По количеству ударов по воротам лидирует Богдан Леднев. На втором месте расположился Кочергин, а третьим стал Цыганков.
|Игрок
|Количество ударов
|Леднев
|97
|Кочергин
|82
|Цыганков
|80
|Вербич
|73
|Шахаб
|69
|Филиппов
|64
|Булеца
|62
Лучшим по количеству отборов и подборов оказался Вернидуб из Зари. Следом идут Яворский и Дава.
|Игрок
|Количество подборов и отборов в среднем
|Вернидуб
|14,58
|Яворский
|13,0
|Дава
|12,96
|Кадар
|12,95
|Чеберко
|12,82
|Гуйе
|12,3
Чаще всех в УПЛ за матч правил нарушал Альваро из Львова. Его одноклубник, Рафаэль, занял второе место в этом списке, а замкнул тройку Банада.
|Игрок
|Фолов в среднем за матч
|Альваро
|3,24
|Рафаэль
|3,02
|Банада
|3,01
|Костышин
|2,84
|Задерака
|2,82
|Довгий
|2,82
По обводкам три первых места достались игрокам Шахтера — Коноплянке, Соломону и Тете.
|Игрок
|Обводок в среднем за матч
|Коноплянка
|9,32
|Соломон
|8,69
|Тете
|8
|Кузик
|7,73
|Вакула
|7,42
Что касается касаний в чужой штрафной площади, тот тут первое место досталось Артему Беседину. Следом идут Тете и Вербич.
|Игрок
|Касания в чужой штрафной
|Беседин
|6,16
|Тете
|5,88
|Вербич
|5,44
|Мораес
|5,34
|Исмаили
|5,07
|Русин
|5,05
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