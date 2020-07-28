Официальный сайт украинской Премьер-лиги представил статистические показатели игроков по итогам сезона-2019/20 на основе системы Wyscout.

Так, наивысший средний показатель xG имеет нападающий Шахтера Мораес, а следом идут Цыганков, Вербич и Супряга.

Игрок Средний xG
Мораес 13,94
Цыганков 13,29
Вербич 12,3
Супряга 9,53


По количеству ударов по воротам лидирует Богдан Леднев. На втором месте расположился Кочергин, а третьим стал Цыганков.

Игрок Количество ударов
Леднев 97
Кочергин 82
Цыганков 80
Вербич 73
Шахаб 69
Филиппов 64
Булеца 62

 

Лучшим по количеству отборов и подборов оказался Вернидуб из Зари. Следом идут Яворский и Дава.

Игрок Количество подборов и отборов в среднем
Вернидуб 14,58
Яворский 13,0
Дава 12,96
Кадар 12,95
Чеберко 12,82
Гуйе 12,3


Чаще всех в УПЛ за матч правил нарушал Альваро из Львова. Его одноклубник, Рафаэль, занял второе место в этом списке, а замкнул тройку Банада.

Игрок Фолов в среднем за матч
Альваро 3,24
Рафаэль 3,02
Банада 3,01
Костышин 2,84
Задерака 2,82
Довгий 2,82


По обводкам три первых места достались игрокам Шахтера — Коноплянке, Соломону и Тете.

Игрок Обводок в среднем за матч
Коноплянка 9,32
Соломон 8,69
Тете 8
Кузик 7,73
Вакула 7,42


Что касается касаний в чужой штрафной площади, тот тут первое место досталось Артему Беседину. Следом идут Тете и Вербич.

Игрок Касания в чужой штрафной
Беседин 6,16
Тете 5,88
Вербич 5,44
Мораес 5,34
Исмаили 5,07
Русин 5,05

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