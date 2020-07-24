Украина

Football.ua собрал самые яркие высказывания Мирчи Луческу в адрес теперь уже своего нового клуба.

Накануне случилось то, во что даже сейчас, спустя время, тяжело поверить. Икона донецкого Шахтера Мирча Луческу принял предложение президента Динамо Игоря Суркиса и стал главным тренером столичного клуба.

Теперь Луческу и Шахтер по разные стороны баррикад и к этому будет сложно привыкнуть. А что еще сложнее — это представить как румынский тренер будет защищать Динамо и противостоять своей бывшей команде за пределами футбольного поля. Ранее у Мирчи прекрасно получалось обратное и именно об этом мы поговорим в этой статье.

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Football.ua представляет вашему вниманию самые яркие высказывание Мирчи Луческу в адрес Динамо.

Луческу: Удивлен местом Лобановского в рейтинге лучших тренеров. Он не показал никаких результатов за границей

- Я увидел свое имя в рейтинге и совершенно не удивился. Меня удивило место Лобановского. Когда он отправился за границу, то не показал никаких результатов.

Позднее Луческу извинился за свои слова.

Луческу: В УПЛ все подстроено под Динамо

- Нам будет очень тяжело победить в чемпионате Украины. Нынешнее первенство подстроено под Динамо, которое отказалось играть по системе, которую предложил Шахтер. Нынешняя схема на руку только одной команде – Динамо Киев.

Если Луческу прав, то теперь ему горевать не придется, ведь первенство подстроено под его новую команду, не так ли?

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Луческу: Как можно возглавить киевское Динамо после стольких лет в Шахтере?

- Я несколько дней пробыл в Киеве, встречался с руководителями Шахтера, бывшими игроками команды. Но о работе в Динамо речи не шло. Да и как можно возглавить киевское Динамо после стольких лет в Шахтере? Тут просто нечего комментировать.

Действительно! Как же можно после стольких лет в Шахтере возглавить киевское Динамо? Вопрос риторический.

Луческу: Власть принадлежит Динамо

- После пяти лет нашего чемпионства люди, естественно, хотят другого победителя. Поэтому у нас не было ни одного шанса на "золото". Даже если бы мы обыграли Динамо... Это нормально, что им помогают – власть принадлежит им. Все домашние игры они играют дома. Нам обидно, потому что Шахтер играет не только против соперников, но и против команды судей.

Луческу: У Динамо семь спортивных телеканалов

- У Динамо есть семь спортивных телеканалов, а у нас только один. Они всегда создают давление подобного рода.

Здесь будут проблемы. Кажется, в этом случае Мирча просто поменяет "Динамо" на "Шахтер", а смысл его претензии останется.

Луческу: С какой честностью Динамо победило в чемпионате?

- Динамо должно было продемонстрировать, что они чемпионы, а после этого матча они только оставили вопрос, с какой честностью они победили в чемпионате? Есть некоторые команды, которые притворяются, что играют против Динамо, а через неделю играют с нами не на жизнь, а на смерть.

Интересно, что скажет Луческу о противостоянии Шахтер — Мариуполь? В любом случае, с приходом Луческу интерес болельщиков к нашему футболу точно пойдет вверх и в новом сезоне нас ждет много интересного. Запасаемся терпением!