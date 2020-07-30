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Главный тренер ковалевцев дал комментарий после игры против Мариуполя.

Руслан Костышин отметил прогресс своих игроков по ходу сезона и поблагодарил их за игру на максимуме возможностей.

"Конечно, в начале сезона я не думал, что мы выйдем в Лигу Европы. Думал, что мы будем спокойно себе играть, займем где-то восьмое место. Главным было показывать хорошую игру.

Игра в первой шестерке дала нам очень много. В каких-то встречах выступали не должным образом, выглядели не всегда хорошо.

Но мы выросли в матчах с такими командами, когда ты играешь на максимуме. В концовке сезона мы стали гораздо крепче, чем были в его начале. Это видно по нашей команде.

Раньше мы могли выигрывать, но не было качества игры. Просто бежали на эмоциях. Сейчас есть качество, сейчас другая команда.

Спасибо футболистам, они играли на максимуме. Может, им где-то не хватает качества, но желание доигрывать каждый момент дает результат. Берут другим.

Сейчас идем в отпуск. Календарь составлен так, что мы, наверное, будем жертвовать первым туром. Это будет как матч на сборах. Дадим ребятам отдохнуть и будем уже готовиться к матчу, который пройдет 12 сентября", — приводит слова Костышина официальный сайт Колоса.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча поединка Колос — Мариуполь.