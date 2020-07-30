Колос обыграл Мариуполь в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы благодаря голу Дениса Антюха. 

Подопечные Руслана Костышина бурно отпраздновали радостное событие в раздевалке.


Напомним, что Колос может сыграть с Шахтером Вернидуба в Лиге Европы.