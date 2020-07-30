Украина 30 июля 2020, 01:21 Колос бурно отпраздновал в раздевалке попадание в Лигу Европы Предлагаем вашему вниманию видео радости ковалевцев после матча. фото Колос 30 июля 2020, 01:21 Колос обыграл Мариуполь в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы благодаря голу Дениса Антюха. Подопечные Руслана Костышина бурно отпраздновали радостное событие в раздевалке. Посмотреть эту публикацию в Instagram Просто @fckoloskovalivka обыграл Мариуполь и впервые вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы 😉 Публикация от Football.ua (@officialfootball.ua) 29 Июл 2020 в 12:29 PDT Напомним, что Колос может сыграть с Шахтером Вернидуба в Лиге Европы. Команды Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте