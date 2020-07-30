Украина

Бывший тренер киевлян вновь получил административную должность.

Сегодня, 30 июля, состоялась первая пресс-конференция нового главного тренера Динамо Мирчи Луческу и президента клуба Игоря Суркиса.

На этом мероприятии президент "бело-голубых" сообщил, что бывший главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не покидает клуб и в ближайшее время вернется на должность спортивного директора.

Отметим, что на этой должности Михайличенко работал до того, как стать главным тренером.

Сейчас Михайличенко находится в отпуске.