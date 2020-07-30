Бывший тренер киевлян вновь получил административную должность.
Алексей Михайличенко, фото Динамо
30 июля 2020, 12:36
Сегодня, 30 июля, состоялась первая пресс-конференция нового главного тренера Динамо Мирчи Луческу и президента клуба Игоря Суркиса.
На этом мероприятии президент "бело-голубых" сообщил, что бывший главный тренер Динамо Алексей Михайличенко не покидает клуб и в ближайшее время вернется на должность спортивного директора.
Отметим, что на этой должности Михайличенко работал до того, как стать главным тренером.
Сейчас Михайличенко находится в отпуске.