Предлагаем вам принять участие в опросе касательно ухода 57-летнего специалиста с поста главного тренера Динамо.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО, ФОТО: ФК ДИНАМО
20 июля 2020, 15:26
Сегодня, 20 июля, пришла неожиданная новость: Динамо приняло решение уволить Алексея Михайличенко и его тренерский штаб.
Киевский клуб занял вторую строчку в чемпионате Украины и выиграл Кубок Украины под руководством 57-летнего специалиста.
Тем не менее, игра и результаты команды заставляют желать лучшего.
Также слушайте подкаст Football.ua, где разбирали причины неудач киевской команды.