Украина

Предлагаем вам принять участие в опросе касательно ухода 57-летнего специалиста с поста главного тренера Динамо.

Сегодня, 20 июля, пришла неожиданная новость: Динамо приняло решение уволить Алексея Михайличенко и его тренерский штаб.

Киевский клуб занял вторую строчку в чемпионате Украины и выиграл Кубок Украины под руководством 57-летнего специалиста.

Тем не менее, игра и результаты команды заставляют желать лучшего.

Также слушайте подкаст Football.ua, где разбирали причины неудач киевской команды.