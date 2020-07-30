Украина

Новый главный тренер Динамо обращает внимание только на навыки игрока.

Мирча Луческу отрицает, что у него было разное отношение к украинским и бразильским футболистам. Умения игроко в — превыше всего.

"Я никогда не делил футболистов на украинцев и бразильцев. Я рассматривал их, как коллектив. Чигринский, Ракицкий, Кучер, Степаненко, Пятов, многие другие. Все они были хорошими игроками и я смотрел только на их умения, а не на национальность".

У меня много талантливой молодежи выросли, тренируясь между бразильцами и другими легионерами. У каждого игрока свои индивидуальные особенности, к каждому нужно подходить по своему. Что касается бразильцев, для них я часто был вторым отцом", — сказал Луческу на пресс-конференции.