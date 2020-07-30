Украина

Новый главный тренер Динамо рассказал о первых шагах в клубе.

Мирча Луческу собирается дать каждому футболисту шанс проявить себя и уже ознакомился с возможными трансферными целями.

"Я не собираюсь ничего кардинально менять. Хочу дать игрокам возможность показать свои лучшие качества и потенциал. У меня есть неделя, чтобы познакомиться с ними и понять в каком направлении работать. У меня будет индивидуальный разговор с каждым игроком. У Динамо талантливый подбор футболистов. Нужно поменять менталитет в плане подготовки.

Встретился со скаутами, чтобы они предоставили мне кандидатуры, которые у них есть, чтобы мы определились с точечным усилением. Не могу говорить имена, нужно время, чтобы ознакомиться с ними", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Напомним, что перед румыном остро стоит вопрос комплектации тренерского штаба, в который могут войти Лонго и Вукоевич.