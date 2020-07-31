Украина

Похоже, менеджер хотел бы видеть игрока в своей команде.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказал свое мнение об игре скандального футболиста Динамо Жерсоне Родригесе.

"Это правда, что мне импонирует Жерсон. Это хороший игрок, но к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород Динамо или их тренеров. За какие-то качества его все же купили. Эти качества я в нем разглядел".

"Он достаточно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере своей, в голове, это нужно было либо раньше узнавать, либо... Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход", — сказал Скрипник ТаТоТаке.

Ранее агент футболиста заявил, что Жерсон хотел бы попробовать свои силы в Динамо и помочь команде выйти в Лигу чемпионов.