Похоже, менеджер хотел бы видеть игрока в своей команде.
Жерсон Родригес, фото Fanatik
31 июля 2020, 10:30
Главный тренер Зари Виктор Скрипник высказал свое мнение об игре скандального футболиста Динамо Жерсоне Родригесе.
"Это правда, что мне импонирует Жерсон. Это хороший игрок, но к нему нужно иметь подход. Я не бросаю камень в огород Динамо или их тренеров. За какие-то качества его все же купили. Эти качества я в нем разглядел".
"Он достаточно хороший и качественный футболист. То, что у него творится в бытовой сфере своей, в голове, это нужно было либо раньше узнавать, либо... Его же купили, он же умеет, он же делает, значит к нему нужен хороший подход", — сказал Скрипник ТаТоТаке.
Ранее агент футболиста заявил, что Жерсон хотел бы попробовать свои силы в Динамо и помочь команде выйти в Лигу чемпионов.