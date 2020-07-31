Украина

Люксембуржец надеется получить еще один шанс в Динамо.

Вингер Динамо Жерсон Родригес должен в ближайшее время прибыть в расположение команды.

"Сегодня Жерсон прилетит в Киев. Он сдал тест на коронавирус и вынужден был ждать результаты от 24 до 48 часов", — заявил в комментарии Football.ua агент игрока Ахмед Нума.

Ранее Нума рассказал, что Жерсон "хочет помочь Динамо вернуться в Лигу чемпионов".

СМИ утверждают, что этим летом у Родригеса было предложение от новичка турецкой Суперлиги Эрзурумспора, но он отказался переходить в этот клуб.