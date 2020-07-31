Менеджер рассказал об особенностях кадровой политики луганчан.
Виктор Скрипник, фото Заря
31 июля 2020, 15:44
Главный тренер Зари Виктор Скрипник поведал, по какому принципу намерен построить команду.
Тренер строит команду так: увидел, подправил, заставил. Если игрок обучается – еще лучше. И вот оно все поехало. Ты должен перевести игрока на свою сторону. Ты должен любой камушек подвинуть. Ты должен сделать, чтобы конкуренция была здесь и здесь".
"Когда я зимой сказал: "Давайте, нам нужно чуть-чуть улучшиться", мне ответили: "Сколько уберешь игроков – столько можешь приводить". У нас просто лимит на зарплатную ведомость. Это реалии клуба".
"Ушел Литвин, Белый в аренду, Арвеладзе и Будковский – четыре. Мы взяли троих – Цыганикс, Перович и Цвек. И двух молодых, которые с зимы с нами – Белоцерковец и Поддубный. Они конкуренцию для основных ребят чуть-чуть освежили", — сказал Скрипник ТаТоТаке.
Ранее специалист заявил, что является поклонником игры нападающего Динамо Жерсона Родригеса.