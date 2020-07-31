Украина

Менеджер рассказал об особенностях кадровой политики луганчан.

Главный тренер Зари Виктор Скрипник поведал, по какому принципу намерен построить команду.

Тренер строит команду так: увидел, подправил, заставил. Если игрок обучается – еще лучше. И вот оно все поехало. Ты должен перевести игрока на свою сторону. Ты должен любой камушек подвинуть. Ты должен сделать, чтобы конкуренция была здесь и здесь".

"Когда я зимой сказал: "Давайте, нам нужно чуть-чуть улучшиться", мне ответили: "Сколько уберешь игроков – столько можешь приводить". У нас просто лимит на зарплатную ведомость. Это реалии клуба".

"Ушел Литвин, Белый в аренду, Арвеладзе и Будковский – четыре. Мы взяли троих – Цыганикс, Перович и Цвек. И двух молодых, которые с зимы с нами – Белоцерковец и Поддубный. Они конкуренцию для основных ребят чуть-чуть освежили", — сказал Скрипник ТаТоТаке.

Ранее специалист заявил, что является поклонником игры нападающего Динамо Жерсона Родригеса.