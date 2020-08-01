Украина

Защитник завершил выступления в составе Александрии.

Экс-защитник Александрии Антон Шендрик заключил контракт с Крымтеплицей из чемпионата Крыма, сообщает сайт клуба.

За свою бывшую команду 34-летний защитник выступал в течение восьми сезонов, присоединившись к "желто-черным" в 2012 году.

В составе коллектива Шарана Шендрик становился бронзовым призером чемпионата Украины, а также играл на групповом этапе Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что главный тренер Александрии Владимир Шаран не покинет команду в ближайшее время.