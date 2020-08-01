Украина

Главный тренер Ворсклы рассказал, как ему жилось во время паузы в карьере.

Юрий Максимов в середине ноября 2019 года возглавил Ворсклу, которая шла последней, набрав 8 очков в 14 матчах. До этого он находился без работы с середины 2018 года, когда покинул Кешлю после победы в Кубке Азербайджана.

"Да скучно было. Знаете, без работы дома – привык всю жизнь в футболе, а тут "Один дома" фильм два года, серия за серией. Затянулось. Хотелось быть опять в движении", — рассказал Максимов о паузе в своей карьере в интервью YouTube-каналу Бомбардир.



Под руководством Юрия Максимова Ворскла дошла до финала Кубка Украины, где лишь в серии пенальти уступила Динамо (1:1, 7:8). В чемпионате полтавчане заняли десятое место.

В мае Ворскла продлила контракт с Максимовым на еще один сезон.