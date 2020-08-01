Украина

Главный тренер Ворсклы считает, что футболисты будут по-настоящему востребованы только в случае игры в еврокубках.

Журналист Роман Бебех в интервью с тренером Ворсклы Юрием Максимовым предположил, что задачей полтавчан является подготовка молодых игроков для их дальнейшей продажи. Тренер, однако, уверен, что очень сложно продавать, выступая только во внутренних турнирах.

"Чтобы продавать, нужно на рынок выйти сначала. А рынок – это, минимум, УЕФА (Лига Европы – прим.). А где же ты будешь продавать, в чемпионате Украины? Ну что там?", — заявил Максимов.

"Так ты помидоры вырастил, хочешь продать, а тебя на рынок не пускают, вот и все. Надо же заслужить, чтобы туда попасть. Будем там играть – тогда будут футболисты востребованные. А когда ты в чемпионате Украины – кому ты нужен?"

Ворскла была близка к попаданию в Лигу Европы – она получила бы место в еврокубках в случае победы в Кубке Украины. Однако она в серии пенальти уступила 7:8 Динамо после 1:1 в основное время.