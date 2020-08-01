Украина

Представитель Премьер-лиги минимально одолел команду из Второй лиги.

Продолжая подготовку к новому сезону, Олимпик одержал волевую победу над Полесьем.

В воскресенье, 2 августа, у команды Игоря Климовского выходной, а с понедельника продолжатся тренировки.

Олимпик — Полесье 3:2

Голы: Зотько, 25, Шахаб, 53, 85 — игрок на просмотре, 15, автогол, Совошко, 79.

Олимпик (1-й тайм): Кичак, Зотько (Гришко, 30), игрок на просмотре, Снурницын (Лебеденко, 30), Лукьянчук, игрок на просмотре, Политыло, Романовский (Завийский, 30), Чогадзе, игрок на просмотре, Тейшейра.

Олимпик (2-й тайм): Кичак, Гришко, игрок на просмотре (Зотько, 60), Лебеденко, Гошкодеря, Снурницын (Лукьянчук, 75), Чогадзе (Тейшейра, 65), Кириленко, Романовский, Завийский, Шахаб.