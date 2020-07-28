Украина

Команда Игоря Климовского начала подготовку к новому сезону.

Донецкий Олимпик провел первую тренировку в рамках подготовки к кампании-2020/21, сообщила пресс-служба клуба.

Команда в ближайшие несколько недель будет заниматься в Счастливом, где проведет ряд контрольных поединков. В них дончане планируют просмотреть потенциальных новичков.

Олимпик переживает серьезные кадровые перестановки. Команду уже покинули вратарь Владимир Крынский, защитник Павел Ксенз и вингер Виталий Балашов, а также бек Никита Кравченко и хавбек Назар Вербный.

В сезоне-2019/20 Олимпик занял девятое место в украинской Премьер-лиге.