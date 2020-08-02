Украина

Наставник Олимпика высказался о подготовке своей команды к предстоящему сезону.

Олимпик добыл непростую победу над Полесьем в рамках товарищеского матча (3:2). Главный тренер донецкого клуба Игорь Климовский прокомментировал результат встречи и рассказал о планах "олимпийцев" на летнее трансферное окно.

"На данный момент команда не готова к сезону, но у нас еще есть время. Нам всем предстоит усердно поработать. Было много брака, много ошибок в этой игре. Мне очень понравилось Полесье. Команда-соперник неплохо перестраивалась, вступала в прессинг".

"У нас есть новые ребята, которые пока еще не успели усвоить все наши требования. Мы сейчас активно ищем усиление. В каждую линию нам нужно найти по 2-3 исполнителя. Чемпионат длинный, никто не застрахован от травм, дисквалификации. Нужно быть готовыми к таким ситуациям. Да и здоровую конкуренцию никто не отменял".

"Игра Кириленко? Как и другие футболисты, Кирилл еще не готов. Но за старание могу его похвалить", — приводит слова Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, ранее президент Олимпика Владислав Гельзин признался, что его команда нуждается в усилении, и что процесс возможного объединения с Черноморцем идет своим чередом.