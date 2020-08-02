Украина

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал победу над Полесьем в спарринге.

После победы над Полесьем Владислав Гельзин признал, что Олимпик нуждается в усилении, и что процесс возможного объединения с Черноморцем идет своим чередом.

"Ребята только собрались, тренируются по два раза в день, так что результат сейчас не так важен, – цитирует президента официальный сайт Олимпика. – Мы еще не доукомплектованы, нам нужны опорный полузащитник, центральный защитник и инсайд. Усиления планируются".

"Что касается ситуации с Черноморцем, то могу сказать, что мы идем к нашей цели".

В воскресенье, 2 августа, команда Игоря Климовского получила выходной, а с понедельника продолжит подготовку к сезону.