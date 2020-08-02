Украина

Станислав Оганов не подтвердил уход из команды главного тренера.

В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи, что Виктор Скрипник покинет Зарю. Сегодня тренировочное занятие 50-летний специалист не проводил, но все еще не покинул луганский коллектив.

"Сейчас я не могу ничего комментировать, главный тренер – Скрипник. Сегодня команда вышла из отпуска, все работают в обычном режиме".

"Тренировка? Ее проводил не Скрипник, а помощники по его указанию. У него какие-то внутрисемейные проблемы. Завтра он будет на работе. Также отсутствовал старший тренер Веселин Атанасов – у него приболела жена, он отпросился. Надеюсь, Скрипник завтра будет с командой – он главный тренер", — сказал генеральный директор Оганов в интервью Футбол NEWS.

Ранее сообщалось, что Александр Бабич, скорее всего, возглавит Зарю, если Виктор Скрипник уйдет.