Украина

Лучший футболист Олимпика рассказал о своей адаптации в украинском футболе.

Нападающий Захеди Шахаб перешел в Олимпик прошлым летом. Иранец сходу сумел адаптироваться в команде и по итогам сезона болельщики назвали его лучшим игроком команды.

- Захеди, какие у тебя планы на следующий сезон? Остаешься в Олимпике?

- Да, у меня еще год по контракту с клубом. Хочу в следующем сезоне еще больше помогать команде. В этом сезоне у меня было много хороших моментов, но лучшим, пожалуй, был хет-трик в ворота Львова.

- Как тебе украинский футбол в целом? Против кого из защитников было труднее всего играть?

- Ваш футбол хорошего уровня. Я хорошо себя здесь чувствую. Что касается защитников – они все примерно одинаковые, и все хорошего уровня.

- Спрашивал ли тебя об Украине кто-нибудь из Ирана? Возможно, какие-то футболисты хотели бы играть здесь?

- Да, много друзей спрашивали меня об украинских клубах. Думаю, клубам УПЛ тоже интересны иранские футболисты.

- Ты знал, что Football.ua назвал тебя в числе шести лучших нападающих Премьер-лиги в прошлом сезоне?

- Нет, не знал (улыбается). Но думаю, я провел хороший сезон. Буду упорно работать, чтобы в следующей кампании мы заняли более высокое место.

Евгений Музыка, Football.ua