Украина

Бельгиец прокомментировал начало тренировочного процесса в киевском клубе.

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо поделился своим мнение о начале подготовки к новому сезону.

"Откровенно говоря, на самой первой тренировке все игроки выглядели немного тяжелыми после отпуска. У меня тоже было такое ощущение, несмотря на то, что я готовился дополнительно по своей программе. Первая же тренировка была очень интенсивной. Такой же выдалась и вторая. Нам пришлось быстро приспособиться к таким нагрузкам. Зато сегодня мы уже чувствовали себя лучше, ноги были легкими. На самом деле, пауза была небольшой, всего десять дней, поэтому мы можем набрать форму довольно-таки быстро.

Сейчас все полны решительности, все работают с единой целью – побеждать и завоевывать трофеи. Все знают, что Мирча Луческу преуспел в этом на протяжении своей карьеры. У Луческу – чемпионская философия, он привык побеждать. И теперь наша команда хочет добиваться побед вместе с ним.

Увидев вернувшихся их аренды ребят в деле, могу сказать, что это очень талантливые игроки. У них хороший потенциал, все они – молодые футболисты. Я ведь тоже молодой игрок. Играя и тренируясь с ними, я могу чему-то у них учиться, прогрессировать, поскольку многие из них уже поиграли на высоком уровне, за основные команды, в важных матчах.

Разговора с новым тренером еще не было, но надеюсь, что очень скоро состоится. Я с нетерпением жду этого разговора, чтобы обратиться к нему за советами, узнать, в чем мне нужно прибавлять, какие компоненты в моей игре совершенствовать. Я часто слышу отовсюду, что у меня хороший потенциал. И вот сейчас настало время его раскрывать и задействовать. Я здесь с конкретной целью – приносить пользу Динамо на поле. Моя цель – стать основным форвардом этой команды. Знаю, что завоевать место в составе непросто, поскольку в команде серьезная конкуренция", – рассказал Каргбо в интервью официальному сайту клуба.