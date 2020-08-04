Украина

Полузащитник Десны рассказал о состоянии своего здоровья и поделился ожиданиями от нового сезона.

Алексей Гуцуляк перешел в Десну зимой из Карпат. Однако начало карьеры в Чернигове получилось не очень удачным – он получил травму и сыграл всего четыре матча за новую команду.

"Состояние здоровья у меня уже хорошее. Я полностью восстановился и могу готовиться с командой в общей группе", — рассказал Гуцуляк официальному сайту Десны.

Команда Александра Рябоконя завоевала право сыграть в квалификации Лиги Европы. У Гуцуляка спросили, желает ли он встретиться с Вильярреалом, в чьей структуре он находился в 2016 году.

"Да… Они же попали в Лигу Европы? Было бы очень интересно!", — сказал Алексей.

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Однако для того, чтобы сыграть с Вильярреалом, который уже в группе Лиги Европы, Десне нужно пройти два раунда квалификации. Черниговцы узнают соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы 1-го сентября, а матч состоится 24-го сентября.