Украина

Экс-хавбек Карпат связал себя с черниговским клубом.

Полузащитник Алексей Гуцуляк подписал контракт с Десной на три года, сообщил официальный сайт черниговского клуба.

Гуцуляк – воспитанник Карпат, проведший 100 матчей за львовскую команду. Также он неудачно пытался проявить себя в Вильярреале, после чего вернулся во Львов.

Другой новичок Десны, Андрей Тотовицкий, заключил двухлетний контракт с черниговцами.

Десна после 18 туров Премьер-лиги идет на четвертом месте, отставая от второй строчки на три очка.