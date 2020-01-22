Экс-хавбек Карпат связал себя с черниговским клубом.
Алексей Гуцуляк, Десна
22 января 2020, 12:55
Полузащитник Алексей Гуцуляк подписал контракт с Десной на три года, сообщил официальный сайт черниговского клуба.
Гуцуляк – воспитанник Карпат, проведший 100 матчей за львовскую команду. Также он неудачно пытался проявить себя в Вильярреале, после чего вернулся во Львов.
Другой новичок Десны, Андрей Тотовицкий, заключил двухлетний контракт с черниговцами.
Десна после 18 туров Премьер-лиги идет на четвертом месте, отставая от второй строчки на три очка.