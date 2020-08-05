Украина

Голкипер присоединился к приазовскому клубу.

Голкипер Шахтера Олег Кудрик перешел в Мариуполь, сообщает официальный сайт клуба.

Вратарь присоединился к приазовцам на правах годичной аренды. Действующий контракт игрока с "горняками" рассчитан до 2021 года.

Кудрик является выпускником академии Шахтера, дебютировав в первой команде в 2016 году. В минувшем сезоне 23-летний страж ворот выступал на правах аренды в Карпатах, где провел 11 поединков и пропустил 18 голов.

Ранее сообщалось, что Мариуполь продлил аренды полузащитников Шахтера Дмитрия Топалова и Алексея Кащука.