Болельщики "львов" неоднозначно анонсировали изменения в клубе.
Фото: instagram.com/ultras_karpaty
05 августа 2020, 21:52
Карпаты объявили о грядущих изменениях в клубе, поэтому традиционную эмблему сменили на новую, которая понравилась далеко не всем футбольным болельщикам.
При этом права на старую эмблему руководство "львов" передало ультрас Карпат, которые выступили с заявлением по этому поводу.
"В связи с сегодняшней нерядовой новостью, мы, ультрас Карпат, публично хотим заявить лишь одно. Все, у кого карпатовское сердце – доверьтесь. Остальные – проходите мимо. Далее будет", — сказано в заявлении ультрас Карпат в Instagram.
Напомним, ранее Football.ua выпустил видео, в котором мы попытались представить, как бы выглядели эмблемы клубов УПЛ, если бы они были сделаны по примеру других известных команд.