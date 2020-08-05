Украина

Болельщики "львов" неоднозначно анонсировали изменения в клубе.

Карпаты объявили о грядущих изменениях в клубе, поэтому традиционную эмблему сменили на новую, которая понравилась далеко не всем футбольным болельщикам.

При этом права на старую эмблему руководство "львов" передало ультрас Карпат, которые выступили с заявлением по этому поводу.

"В связи с сегодняшней нерядовой новостью, мы, ультрас Карпат, публично хотим заявить лишь одно. Все, у кого карпатовское сердце – доверьтесь. Остальные – проходите мимо. Далее будет", — сказано в заявлении ультрас Карпат в Instagram.

Напомним, ранее Football.ua выпустил видео, в котором мы попытались представить, как бы выглядели эмблемы клубов УПЛ, если бы они были сделаны по примеру других известных команд.