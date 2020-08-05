Украина

Игрок "горняков" высказался о победе над Вольфсбургом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (3:0).

Шахтер продолжает свой путь в Лиге Европы. Команда Луиша Каштру в Киеве разгромила Вольфсбург в заключительные минуты встречи и пробилась в четвертьфинал второго по силе клубного еврокубка (3:0). Защитник "горняков" Николай Матвиенко поделился эмоциями после победы.

"На самом деле, начали волнительно, не вошли в игру, много ошибок, много потерь. В перерыве разобрались и во втором тайме сыграли надежно".

"В моменте во втором тайме решил сразу бить. Пару дней назад на тренировке был такой момент, бил и забил – думал, повторю".

"Нам очень повезло, что Мораес заработал две желтые карточки и прошло пять минут, мы сравнялись составами. Удалось довести игру до нужного результата. Наша задача, как говорил тренер еще по групповому этапу, это финал!" — заявил Матвиенко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Шахтер — Вольфсбург вы можете на Football.ua.