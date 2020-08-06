Украина

"Азовцы" продолжают усиливать состав молодыми футболистами "горняков".

Мариуполь на своем официальном сайте объявил о подписании очередного футболиста Шахтера, которым стал полузащитник Артем Бондаренко.

19-летний украинец следующий сезон проведет в составе "азовцев" на правах аренды, где будет набираться опыта. В прошлой кампании он выступал за юношескую команду донецкого клуба.

Стоит также отметить, что в Мариуполе остаются полузащитники Даниил Игнатенко и Андрей Кулаков, права на которых также принадлежат Шахтеру. С футболистами продлили арендные соглашения до конца сезона-2020/21.

Напомним, ранее Мариуполь объявил об аренде голкипера Шахтера Олега Кудрика. Также клуб продлил аренды полузащитников "оранжево-черных" Дмитрия Топалова и Алексея Кащука, а также защитника Назария Муравского.