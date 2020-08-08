Украина

Хавбек проведет в приазовском клубе еще один сезон.

Мариуполь продлил аренду полузащитник Шахтера Максима Чеха, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Молодой хавбек проведет в приазовском клубе еще один сезон.

Чех присоединился к Мариуполю летом 2019 года на правах аренды. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 21 поединок, отличившись одним голом.

В 2019 году Чех стал победителем чемпионата мира в составе сборной Украины U-20.

Ранее сообщалось, что Мариуполь продлил семерых игроков Шахтера.