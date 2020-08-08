Хавбек проведет в приазовском клубе еще один сезон.
Максим Чех, ФК Мариуполь
08 августа 2020, 19:58
Мариуполь продлил аренду полузащитник Шахтера Максима Чеха, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Молодой хавбек проведет в приазовском клубе еще один сезон.
Чех присоединился к Мариуполю летом 2019 года на правах аренды. В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 21 поединок, отличившись одним голом.
В 2019 году Чех стал победителем чемпионата мира в составе сборной Украины U-20.
Ранее сообщалось, что Мариуполь продлил семерых игроков Шахтера.