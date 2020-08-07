Украина

Команду Остапа Маркевича ждет спарринг с аматорской командой.

Мариуполь проведет контрольный поединок против Яруда, который представляет приазовцев в аматорском чемпионате, сообщает официальный сайт клуба.

Подопечные Остапа Маркевича сыграют в субботу, 8-го августа, в 18:00 по киевскому времени.

Также у команды запланирован товарищеский матч с Зарей 15-го августа.

Напомним, что в составе Мариуполя к сезону готовятся семь игроков, которые были взяты в аренду у Шахтера.