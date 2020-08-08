Украина

Хавбек прокомментировал первый матч с новым тренером.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился первыми впечатлениями от работы с Мирчей Луческу после товарищеского матча с Вересом (3:0).

"Мы уже начали понимать и выполнять требования Мирчи Луческу, поэтому в матче с Вересом было легче работать с мячом. Мы контролируем всю игру и не устаем, а когда нужно взорваться и сыграть вперед, для этого есть силы, поскольку сзади играем в пас и надежно держим мяч.

Луческу почти каждый день проводит с нами теоретические занятия, на протяжении часа или даже больше он рассказывает и показывает нам, как играют топ-команды, в том числе и его команды.

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Мне импонируют его взгляды, ведь речь идет о современном футболе, в который мы будем играть. Причем, это делается не только для того, чтобы мы стали чемпионами Украины, а и показывали себя достойно в Европе, ведь нам предстоят серьезные игры в Лиге чемпионов. Тренер хочет, чтобы мы были победителями во всем и с первых минут показывали, что будем держать мяч, контролировать всю игру и вести ее под свою диктовку.

Изменения касаются всего – и тренировок, и не футбольных аспектов. Поменялось очень многое. Первые пару дней было тяжело, поскольку нужно было понять сами упражнения, что от тебя хотят. А сейчас уже более или менее ясно, что тренер хочет видеть. Луческу нам внушает, что у нас все получится, что мы сильные, что будем победителями. Это иностранный менталитет, зарубежные тренеры это умеют.

Мне нравится, что во время тренировок, если у меня что-то не получается, или он видит, что я мог сделать что-то лучше, он мне сразу об этом говорит. Я с ним уже два раза беседовал лично, и он мне очень многое объясняет в игре не только впереди, но и сзади, указывает на мои сильные качества и рекомендует их использовать в атаках. Раньше, когда я долго не играл, появлялась неуверенность в себе, думал, что-то не получится. А тут Луческу мне разрешает делать определенные маневры. Речь не идет об авантюрных действиях везде, а только об импровизации в определенной зоне – это придает мне уверенности, я знаю, что можно", – рассказал Цитаишвили в интервью официальному сайту клуба.