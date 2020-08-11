Украина

Полтавчане усилились хавбеком Львова.

Полузащитник Львова Никита Татарков перешел в Ворсклу, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

Украинский вингер поставил подпись под годичным контрактом с "зелено-белыми". Детали сделки между клубами не сообщаются.

Татарков выступал в составе Львова с октября 2019 года, покинув солигорский Шахтер. В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 25 поединков в футболке "сине-золотых", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ворскла объявила о подписании полузащитника Мариуполя Сергея Яворского.