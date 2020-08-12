Украина

Вратарь подписал контракт с днепрянами.

Голкипер Львова Богдан Сарнавский перешел в Днепр-1, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Вратарь поставил подпись под трехлетним контрактом с днепрянами. Детали сделки между клубами не сообщаются.

Сарнавский выступал в составе Львова с 2018 года, перейдя из Вереса. В минувшем сезоне 25-летний страж ворот провел 26 поединков в футболке "сине-золотых", пропустив 40 голов.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 арендовад у Динамо защитника Владислава Дубинчака.