Украина

Менеджер уверен в качестве своего подопечного.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о перспективах защитника Динамо Виталия Миколенко и центрбека Шахтера Николая Матвиенко.

"Миколенко – отличный левый защитник, который может играть и на атаку. Он один из самых востребованных футболистов. У него были некоторые проблемы после карантина, но Виталий может спокойно играть в Серии А. Надеюсь, мы поработаем с ним".

"У Матвиенко большое будущее. Я работал с ним в Шахтере, и я знаю, что были предложения из Англии", – сказал Луческу радио Kiss Kiss.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Миколенко со стороны итальянских команд, в том числе и Интера.