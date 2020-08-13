Менеджер уверен в качестве своего подопечного.
Виталий Миколенко, фото Динамо
13 августа 2020, 22:29
Главный тренер Динамо Мирча Луческу высказал свое мнение о перспективах защитника Динамо Виталия Миколенко и центрбека Шахтера Николая Матвиенко.
"Миколенко – отличный левый защитник, который может играть и на атаку. Он один из самых востребованных футболистов. У него были некоторые проблемы после карантина, но Виталий может спокойно играть в Серии А. Надеюсь, мы поработаем с ним".
"У Матвиенко большое будущее. Я работал с ним в Шахтере, и я знаю, что были предложения из Англии", – сказал Луческу радио Kiss Kiss.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Миколенко со стороны итальянских команд, в том числе и Интера.