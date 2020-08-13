Украина

Вице-чемпион Италии рассматривает вариант приобретения левого защитника Динамо Виталия Миколенко.

Виталий Миколенко попал в сферу интересов Интера — уверяет Джанлука Ди Марцио.



"Нерадзурри" рассматривают левого защитника Динамо и национальной сборной Украины как альтернативу на случай, если не удастся заполучить у Челси Эмерсона Палмьери.

Виталием, который сыграл за Динамо в сезоне-2019/20 38 матчей во всех турнирах (4 гола и 7 результативных передач), также интересуются Наполи, Милан и Эвертон.

Ранее сообщалось, что Рома нацелилась на правого защитника Динамо Томаша Кендзеру.