Украина

Новичок полтавчан высказался о первых днях, проведенных в команде Юрия Максимова.

Полузащитник Никита Татарков покинул ПФК Львов и подписал годичный контракт с Ворсклой. 25-летний украинец поделился эмоциями от перехода в новый клуб и рассказал о целях на следующий сезон.

"Коллектив в Ворскле хороший. Все дружные ребята и все друг друга поддерживают. Интенсивность тренировок очень отличается от других команд, где я играл. А в целом, все как и везде".

"Надеюсь, что в следующем сезоне нам удастся попасть в первую шестерку и даже в еврокубки. Хочу помочь команде забить как можно больше голов и отдать как можно больше результативных передач", — заявил Татарков в комментарии пресс-службе Ворсклы.

Напомним, ранее Ворскла также усилилась хорватским полузащитником Иваном Пешичем, который последние два года выступал в Казахстане.