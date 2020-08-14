Украина: Первая лига

Рух стал третьим счастливчиком из Первой лиги.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело касательно неявки Металлурга Запорожье на перенесенный матч 22-го тура ПФЛ против Руха и принял решение о присвоении технической победе команде из Львова.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Таким образом, благодаря этой победе Рух обходит в турнирной таблице Агробизнес и Ингулец и напрямую выходит в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что в УПЛ выходят Минай и Ингулец.

Отметим, что Ингулец, Минай, и Рух отвечают критериям аттестации для выступления в украинской Премьер-лиге.