Рух стал третьим счастливчиком из Первой лиги.
fcrukh.com
14 августа 2020, 12:54
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело касательно неявки Металлурга Запорожье на перенесенный матч 22-го тура ПФЛ против Руха и принял решение о присвоении технической победе команде из Львова.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Таким образом, благодаря этой победе Рух обходит в турнирной таблице Агробизнес и Ингулец и напрямую выходит в Премьер-лигу.
Ранее стало известно, что в УПЛ выходят Минай и Ингулец.
Отметим, что Ингулец, Минай, и Рух отвечают критериям аттестации для выступления в украинской Премьер-лиге.