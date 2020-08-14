Украина

Президент Ингульца Александр Поворознюк обещает, что его команда будет конкурентоспособной в УПЛ.

Накануне Ингулец обеспечил себе место в следующем розыгрыше УПЛ. Команда Поворознюка финишировала на третьем месте в Первой лиге.

"Мы еще вынесем мозг не одной команде в высшей лиге. Я ответственно об этом говорю!", — приводит слова президента телеканалы Футбол 1/2/3.

Также функционер рассказал, как в поселке Петрово будут праздновать выход Ингульца в УПЛ.

"У нас все просто: до утра монтируем сцену, водку выливаем в бидоны и с алюминиевыми кружками начинает гулять весь район. Встретим команду и будем гулять!".

Ранее Поворознюк рассказал, где его команда будет проводить домашние матчи.