Украина

Защитник киевлян оценил период работы с новым тренером.

Илья Забарный считает, что при Мирче Луческу есть шанс улучшить свои индивидуальные навыки — особенно у молодых футболистов.

"Сегодня у нас была двухсторонка на узком поле, на нашей половине нужно было играть в два касания, чтобы как можно быстрее выходить из-под прессинга, находить свободных игроков, и отдавать им передачи. Именно на этом делает акцент Мирча Луческу. А соперники, наоборот, должны были как можно сильнее прессинговать.

При Луческу есть возможность улучшить свою индивидуальную игру, повысить планку своих способностей. То, что нам предлагает Луческу, это очень хорошо, особенно, для молодежи. В частности, те задания, которые он дает нам на тренировках, то, что подсказывает нам, в будущем принесет нам пользу.

Мы готовы очень хорошо, физические показатели у нас на уровне, во время беговой работы все себя чувствуют отлично, поэтому, думаю, готовиться нам осталось совсем немного", — приводит слова Забарного официальный сайт киевлян.

Напомним, что первый официальный матч этого сезона Динамо сыграет против Олимпика.