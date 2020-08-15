Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на товарищескую игру.

Динамо продолжает готовиться к следующему с новым тренером Мирчей Луческу. В эту субботу киевляне проведут очередной спарринг, где их соперником станет житомирское Полесье из Первой лиги.

Стартовый состав Динамо на этот матч выглядит следующим образом:

Бойко – Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик – Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Цитаишвили – Супряга.

Матч Динамо – Полесье состоится в субботу, 15 августа, и начнется в 17:00.