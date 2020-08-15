Украина

Наставник днепрян рассказал о подготовке команды.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко поделился своим мнением о ничьей в товарищеском матче с Александрией (0:0) и прокомментировал готовность команды к началу сезона в УПЛ.

"Можно сказать, межсезонье уже закончилось, и мы начинаем готовиться к первому туру нового чемпионата. Игра с Зарей была хорошего уровня, против достойного соперника, который любит доминировать на поле. Там мы их сумели поймать на контратаках, и у нас были шансы забивать. А сегодня игра была более закрытой, ведь Александрия хорошо подготовлена физически и не позволяет сопернику много создавать моменты у своих ворот, и сегодняшняя игра не была исключением – моментов у нас было немного. Если в первом тайме у нас еще были возможности для взятия ворот, то во втором, к сожалению, нет.

К команде присоединились Довбик, Дубинчак и Сафронов, которого наши болельщики уже знают. Ждем еще на усиление, ведь сейчас нас немного, а к сегодняшней игре готовилось только 14 полевых игроков.

Нам нужны игроки в средней линии – это центральные полузащитники, которые могут и контролировать игру, и играть передачами вперед. Это для нас ключевые позиции и наш главный поиск.

Я ничего не жду по Супряге и Булеце. Они сейчас в расположении киевского Динамо, поэтому наш поиск сокращается. Но здесь не надо делать каких-то поспешных действий, ведь впереди первый тур, после которого будет длительная пауза. Поэтому с составом мы окончательно определимся ко второму туру.

Готовимся с большими надеждами, и болельщики правы, когда требуют от команды большего. Так что встречаем этот сезон с надеждами, стремлением побеждать, желанием находиться в верхней части турнирной таблицы. Надеюсь, нам удастся привезти в Днепр еврокубки, которых наш город очень заждалось", – рассказал Михайленко в интервью официальному сайту клуба.

В матче 1-го тура УПЛ Днепр-1 проведет выездную встречу с Ингульцом 23 августа.