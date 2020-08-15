Украина

Наставник "желто-черных" рассказал о подготовке команды.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о готовности команды к сезону после спарринга с Днепром-1 (0:0).

"После завершения прошлого чемпионата мы сделали определенные выводы, в первую очередь это касается наших игроков, ведь планы у нас были совсем другие. Поэтому хочется, чтобы в следующем сезоне у нас были и другие результаты. А с первого дня, когда мы собрались после отпуска, мы договорились, что будем упорно работать, чтобы достигать побед. И я очень благодарен ребятам, ведь они в тренировочном процессе действительно выкладывались максимально, хотя и были серьезные нагрузки, но они их выдержали. Главное, что подготовка к сегодняшней игре продолжалась без травм.

Конечно, я не могу сказать, что мы уже сейчас готовы к сезону на 100 процентов, но у нас есть план до 12 сентября (а мы именно к этой дате планируем вывести игроков на пик формы), поэтому сейчас еще будут нагрузки, а затем уже будем работать, как мы это делаем обычно во время чемпионата.

Сегодняшняя игра это подтвердила. Все ребята играли по тайму, кроме Гречишкина, и, к сожалению, досадную травму получил Бухал, который сейчас находится в больнице, а теперь будет целых шесть недель в гипсе, и неизвестно, когда он восстановится. У нас имеются свои проблемы. Благодарен Днепру-1 за хороший спарринг, благодаря которому мы увидели свою силу на этом этапе", – приводит слова Шарана официальный сайт Днепра-1.

В матче первого тура Александрия проведет домашнюю встречу с Мариуполем 22 августа.