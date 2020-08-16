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Защитник Динамо высказался о победе в спарринге над Полесьем.

Динамо провело третий товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему сезону, в котором разгромило житомирское Полесье (5:1). Крайний защитник киевского клуба Александр Караваев поделился эмоциями после поединка, рассказав о работе под руководством Мирчи Луческу.

"Думаю, в физическом плане мы уже полностью готовы, поскольку каждый день выполняем очень хорошую работу на футбольном поле. Все тренерские задумки, которые нам прививают, нам нравятся, всех это устраивает. Мы стараемся их выполнять и постепенно набираем оптимальную форму".

"Мирча Луческу так и говорит, что потери мяча у нас могут быть только после неточного удара по воротам соперника. В остальных же случаях нужно стараться его сохранять – это главная задача, как и придерживаться плана, который озвучивает тренерский штаб. Необходимо дорожить мячом, чтобы контролировать игру, так что мы постепенно привыкаем к тому, что от нас требуют тренеры, понимаем это и хотим доводить до совершенства".

"Лично он ничего не говорил, только то, что футболист должен быть универсальным и уметь играть на разных позициях. В данный момент получается, что я закрываю позицию левого защитника, поскольку Миколенко травмирован. Приходится играть мне, и в этом нет ничего особенного. Когда кто-то выпадает, мы должны друг друга подменять так, чтобы не рушилась общая картина", — приводит слова Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо — Полесье вы можете на Football.ua.