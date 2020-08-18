Украина

Защитник "горняков" прокомментировал поражение от Интера.

Шахтер рзгромно уступил Интеру и покинул розыгрыш Лиги Европы. Давид Хочолава считает, что большое влияние оказал второй гол соперника.

"Перекусил ли Интер игру Шахтера? Не думаю, больше мы не показали свой футбол. Где-то в атаке мы могли больше показать и в обороне, само собой, это даже не обсуждается.

Думаю, второй гол разбил нас психологически, пришлось раскрыться, а у Интера очень быстрые нападающие, против которых трудно играть один в один.

В первом тайме хорошо садились, хорошо начинали атаки, но не получалось много моментов создавать и, конечно, же первый пропущенный гол плохо повлиял на команду", — сказал в послематчевой студии защитник.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Шахтер.