Украина

Поляк рассказал о работе с командой во время предсезонной подготовки.

Защитник Динамо Томаш Кендзера поделился своим мнением о готовности команды к новому сезону.

"В физическом плане команда полностью готова. Иногда мы тренировались два раза в день, бывало тяжело, но мы профессиональные футболисты, поэтому должны справляться с такой нагрузкой и хорошо подготовиться к сезону. Мы уже несколько недель тренируемся с Луческу, знаем, что он хочет видеть на поле и стараемся это выполнять. Надеюсь, уже в пятницу в матче с Олимпиком это будет видно.

Не буду оригинальным, сказав, что у каждого тренера есть своя философия, каждый наставник хочет, чтобы подопечные как можно скорее и лучше поняли его требования. У Луческу также есть свое видение, идеи, планы, и мы стараемся выполнять то, что он предлагает.

За эти несколько недель мы уже поняли, что тренер от нас требует. Думаю, с каждым днем это понимание будет все лучше и лучше. Но уже и сейчас видно, что команда хорошо понимает, чего хочет тренер.

Настраиваемся только на победу – с первых туров нужно побеждать, чтобы удачно начать сезон и с оптимизмом смотреть только вперед", – рассказал Кендзера в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что в подписании Кендзере заинтересована Рома.