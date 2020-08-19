Украина

Вратарь рассказал об игре команды и целях на следующий сезон.

Голкипер Шахтер Андрей Пятов поделился своим мнением о поражении от Интера в полуфинале Лиги Европы.

"Первый тайм здорово провели, было минимум моментов у наших ворот. Но потом допустили много ошибок в центре поля, а такая команда, как Интер, этого не прощает. В первом голе я сделал неправильную передачу, затем были другие ошибки. Чуть опустили руки, а игроки Интера завелись еще больше. 0:5 – это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы. При счете 0:1 был шанс, и, если бы мы его реализовали, игра могла поменяться. Но это футбол, который состоит из мелочей.

Вроде и старались демонстрировать привычный выход из обороны, но из пяти пропущенных мячей три – следствие ошибок при передачах в центре. Учитывая мастерство и класс игроков Интера, это непозволительно. Наверное, мы немного сломались. Но отмечу заслуги соперника. При счете 1:0 они еще побаивались и действовали осторожно, а вот после второго гола уже почувствовали уверенность и воспользовались нашими ошибками. Забили третий мяч, и игра была сделана", – приводит слова Пятова официальный сайт клуба.

Также голкипер рассказала о задачах команды перед стартом нового сезона в украинской Премьер-лиге.

"Задачи, как и всегда, максимальные. За последние годы я не помню, чтобы они менялись. Первое – это, конечно, победа в чемпионате. В Лиге чемпионов нужно выходить из группы. Суперкубок, сборная, Кубок Украины – нам нужна тотальная концентрация. Все ребята полны решимости, но главное, чтобы обошлось без травм. Требуется буквально пару дней, чтобы прийти в себя, ведь была проделана большая работа и ушло много эмоций. Победа в чемпионате Украины с огромным отрывом – результат ежедневного усердного труда, который никто не видит. Еврокубки, переезды, перелеты, карантин. Но мы будем только сильнее".

Шахтер стартует в новом сезоне домашним матчем с Колосом, который запланирован на 21 августа.